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AB: Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz - Son Dakika

AB: Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz

12.10.2021 14:44
AB: Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için iki taraftan uzmanlarla çalıştıklarını, AB üyesi Slovakya'nın bu konuda istekli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için iki taraftan uzmanlarla çalıştıklarını, AB üyesi Slovakya'nın bu konuda istekli olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de düzenlenen 23. AB-Ukrayna Zirvesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'yı destekleyecekleri en önemli alanlardan birinin enerji güvenliği olduğunu belirten von der Leyen, bu ülkeye yeterli doğal gaz arzını sağlamak için iki taraftan uzmanlarla çalıştıklarını vurguladı.

Von der Leyen, "Gaz arzı güvenliği, gerekirse AB'den ters akış yöntemiyle de sağlanabilir. Örneğin Slovakya bu konuda adım atmakta istekli." ifadelerini kullandı.

Diğer bir seçeneğin "stratejik rezerv" denilen bir depolama yöntemi olabileceğine işaret eden von der Leyen, "Nihayetinde Ukrayna ve AB için hayati önemdeki enerji bağımsızlığı üzerinde birlikte çalışıyoruz." dedi.

Von der Leyen, bu amaç için yenilenebilir enerji yatırımlarının artması gerektiğine dikkati çekti.

Ukrayna'nın AB üyeliği

Bir gazetecinin Ukrayna'nın AB üyeliğiyle ilgili sorusu üzerine von der Leyen, "Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke ve siyasi önceliğinin ne olduğuna kendi karar verebilecek mükemmel bir kapasiteye sahip." yanıtını verdi.

"Çok yakınız ve daha da yakınlaşıyoruz." ifadelerini kullanan von der Leyen, Ukrayna ve AB'nin reformlar, ekonomik entegrasyon ve siyasi bütünleşme alanlarında ilerleme kaydettiğini, bunun bir süreç olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, "Önemli olan şu ki; biz büyük bir Avrupa ailesiyiz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki duruma değinerek, Rusya'yı ateşkes ve Minsk Anlaşması'ndan doğan sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

"Ukrayna her zaman AB'nin istikrarlı desteğine güvenebilir"

AB Konseyi Başkanı Michel de Ukrayna ve AB'nin ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirterek, bugün imzalanan Ortak Havacılık Anlaşması'nın halklar arasındaki iletişimi güçlendireceğini söyledi.

Ukrayna'nın "her zaman AB'nin istikrarlı desteğine güvenebileceğini" dile getiren Michel, AB'nin Kiev'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği yineledi.

Michel, Kırım Platformu girişiminin bu anlamda önemine dikkati çekerek, yarımadanın yasa dışı ilhakını kınadıklarını hatırlattı.

"Hepimiz büyük Avrupa ailesinin parçasıyız." ifadesini kullanan Michel, son aylarda Ukrayna ve AB halklarını birbirine bağlamak için atılan adımların hızlandığını kaydetti.

Avrupa Birliği, Slovakya, Doğalgaz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Ukrayna'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz - Son Dakika


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