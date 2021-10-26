ABD-Avrupa internet üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasında 150 gözaltı - Son Dakika

ABD'li ve Avrupalı güvenlik birimlerinin, "darknet" olarak bilinen internet ortamı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 150 kişiyi gözaltına aldığı ve 31,6 milyon dolara el koyduğu bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, 10 aydır süren ve ABD ile Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) arasında yürütülen uluslararası darknet uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasının detaylarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında 150 kişinin gözaltına alındığını ifade eden yetkililer, 31,6 milyon dolar nakit ve sanal para ile 45 silaha el konulduğunu belirtti.

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin 65'inin ABD'de, 47'sinin Almanya'da, 24'ünün İngiltere'de, 4'ünün İtalya'da, 4'ünün Hollanda'da, 3'ünün Fransa'da, 2'sinin İsviçre'de, 1'inin ise Bulgaristan'da olduğunu dile getirdi.

"Darknet" olarak da bilinen sanal ortamlar, internetin yalnızca belirli tarayıcılar ve özel ayarlar yapılarak erişilen bir bölümü olarak biliniyor.