Üye Girişi
ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olduBiden: "ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın... - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olduBiden: "ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın...

26.10.2021 19:27
ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olduBiden:

- ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı oldu Biden: "ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın geleceği için hayati önem taşıyor" ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin sanal bir zirvesine katılarak, 4 yıl sonra...

- ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı oldu

Biden: "ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın geleceği için hayati önem taşıyor"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin sanal bir zirvesine katılarak, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı oldu. Zirvede yaptığı açılış konuşmasında Biden, ABD'nin 10 uluslu ASEAN'ın bölgedeki merkezi rolüne bağlı olduğunu belirterek, "ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın geleceği için hayati önem taşıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 ülkenin yer aldığı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin sanal bir zirvesine katıldı. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi'nden 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olan Biden zirvede yaptığı açılış konuşmasında, ABD'nin ASEAN'ın bölgedeki merkezi rolüne bağlı olduğunu ve taraflar arasındaki ilişkinin hayati önem taşıdığını kaydetti. Biden, "Gelecekte bu toplantıları tekrar yüz yüze yapabileceğimizi umuyorum çünkü ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın geleceği için hayati önem taşıyor. Ortaklığımız, onlarca yıldır ortak güvenlik ve refahımızın temeli olan özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i sürdürmek için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Hepinizin ASEAN ile ilişkimize ABD'nin verdiği önemi doğrudan benden duymanızı istiyorum"

Açılış konuşmasında, ABD'nin ASEAN ile birçok önemli konu üzerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında iki taraf arasındaki iş birliğinin daha da önem kazandığını aktaran Başkan Biden, ABD'nin ASEAN ile ilişkilerine verdiği öneme dikkat çekti. Biden, "ABD, Hint-Pasifik ve kurallara dayalı bölgesel düzende ASEAN bakış açısını ve Hint-Pasifik'i güçlü bir şekilde desteklemektedir. 21. yüzyılı şekillendirecek zorlukların üstesinden gelmek, Covid-19 salgınıyla mücadelede ilerlemek, iklim kriziyle mücadele etmek, siber savunmalarımızı güçlendirmek, deniz ve ticaret özgürlüğünü destekleyen yeni teknolojiler üretmek ve çok daha fazlası için birlikte çalışırken devam eden işbirliğimiz daha da önem kazanıyor. Bu nedenle her birinizi dinlemeyi ve bugünkü tartışmamızı sabırsızlıkla bekliyorum, fakat hepinizin ASEAN ile ilişkimize ABD'nin verdiği önemi doğrudan benden duymanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"100 milyon doları aşan işbirliğimizi geliştirmek için yeni girişimler başlatmayı planlıyoruz"

ABD'nin, ASEAN ile ilişkilerini derinleştirmek adına yeni yollar aradığını belirten Biden, toplamda 100 milyon doları aşan çeşitli konularda ikili işbirliğini geliştirmek adına yeni girişimler başlatmayı planladıklarını aktardı. Başkan Biden, "Yakın zamanda bölgeye yaptığı bir gezide Başkan Yardımcısı Harris'in yaptığı gibi bizi görmeyi bekleyebilirsiniz. Benim şahsen size ulaştığımı görmeyi bekleyebilirsiniz. ABD'nin, uzun süredir devam eden işbirliğimizi, yeni yollar ve bakanlar diyaloğu izleyerek derinleştirdiğini, ülkelerimize yatırım yaptığını ve bu kritik bölgede kapsayıcı bir refah sağladığını görmeyi bekleyebilirsiniz. Aslında, 100 milyon doları aşan çeşitli konularda işbirliğimizi geliştirmek için yeni bir program ve girişimler başlatmayı planlıyoruz" dedi.

"Sonuç olarak, ASEAN esastır"

Ayrıca konuşmasına, ASEAN'ın Hint-Pasifik'in bölgesel mimarisi gerekliliğine ve ABD'nin ASEAN merkeziyetine bağlılığına dikkat çekerek son veren Biden, "Sonuç olarak, ASEAN esastır. ASEAN'ın Hint-Pasifik'in bölgesel mimarisi için gerekli olduğunu ve ABD'nin ASEAN merkeziyetine bağlı olduğunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu, ortak bölgemizin refahını ve güvenliğini korumak için bir temel taşıdır. Bilmenizi isterim ki, sizinle sadece ortak ilgi alanlarımızı değil, aynı zamanda ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun, her ülkenin eşit bir alanda rekabet edebileceği ve başarılı olabileceği bir bölge için, ortak değerlerimizi ve ortak vizyonumuzu ilerletmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu nedenle hepinize bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Bunun birçok toplantıdan ilki olmasını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güneydoğu, Joe Biden, Asya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olduBiden: 'ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın... - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi 19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı 19:09 Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı 18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı 17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı         
19:31
CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin "Hayır" oyuna tepki         
19:24
Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin         
18:51
Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız         
18:27
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 20:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olduBiden: "ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın... - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement