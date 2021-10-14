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ABD Başkanı Biden'dan Kovid-19 ile mücadelede "aşı mecburiyeti işe yarıyor" açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan Kovid-19 ile mücadelede "aşı mecburiyeti işe yarıyor" açıklaması

14.10.2021 20:17
ABD Başkanı Biden'dan Kovid-19 ile mücadelede

ABD Başkanı Joe Biden, çalışanlar için uyguladıkları aşı mecburiyetinin işe yaradığını ve ülkedeki günlük vaka sayılarının son 6 haftada yüzde 47 düştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, çalışanlar için uyguladıkları aşı mecburiyetinin işe yaradığını ve ülkedeki günlük vaka sayılarının son 6 haftada yüzde 47 düştüğünü belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile mücadeledeki son durum ve aşılama çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eylül başında özellikle çalışanlar için aşı zorunluluğu getiren planlarını açıkladıklarını anımsatan Biden, "Son 6 haftada Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yüzde 47, hastaneye yatanların sayısı ise yüzde 38 azaldı." bilgisini paylaştı.

Biden, 39 eyalette vakaların düşüşe geçtiğini belirterek, "Halen aşı olmamış 66 milyon kişi var, bu sayı kabul edilemez. Temmuzda aşısız kişilerin sayısı 100 milyondu, bu sayıyı 66 milyona düşürdük ancak işimiz henüz bitmedi. Kritik bir dönemdeyiz." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede ilk önceliklerinin herkesin aşılanması olduğunu belirten Biden, "Aşı zorunluluklarının uygulanması işe yarıyor. Çalışma Bakanlığı yakın zamanda 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin aşı zorunluluğu uygulaması için bir karar yayımlayacak. Her geçen gün daha çok işletme çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor ve bu işe yarıyor." dedi.

Okulların da yüzde 96'sının şu anda yüz yüze eğitime geçtiğini belirten Biden, zamanı geldiğinde çocuklarına aşı yaptırmaları için velilere çağrıda bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'dan Kovid-19 ile mücadelede 'aşı mecburiyeti işe yarıyor' açıklaması - Son Dakika


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