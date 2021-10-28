ABD Başkanı Biden'ın Avrupa turu bugün başlıyor - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, bugün 3 Kasım'a kadar sürecek, Vatikan, Roma ve Glasgow'u kapsayan Avrupa turu için Washington'dan ayrılıyor.

Biden, Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 ve İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'de başlayacak 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) katılmak üzere Avrupa turuna çıkıyor.

20 Ocak 2021'de görevine başlayan Biden'ın ikinci yurt dışı ziyareti niteliğindeki tur kapsamında Biden, ilk olarak yarın Vatikan'da Papa Franciscus ile görüşecek. Biden ve Papa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim krizi ile mücadele ve yoksullara yardım gibi konuları ele alması bekleniyor.

Biden, Papa ile görüşmesinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi ile ayrı ayrı görüşecek.

Biden'ın ikili görüşmelerine ilişkin detaylar paylaşılmadı

Cuma günkü programının son ayağı olarak Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, ABD'nin Avustralya ile yaptığı denizaltı programının Fransa'yı kızdırmasının ardından Biden ve Macron'un ilk yüz yüze görüşmesi niteliğini taşıyor.

Biden, 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar günü, Roma'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Beyaz Saray, Biden'ın yapacağı ikili görüşmelere ilişkin detayları henüz açıklamadı.

Biden'ın son durağı Glasgow

Roma'daki temaslarının ardından Biden, 1-2 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'ya katılmak üzere bu kente geçecek.

Beyaz Saray, Biden'ın Glasgow'daki ikili görüşmelerine ilişkin de detay vermedi.

ABD Başkanı Biden, 2 Kasım'da, Glasgow'dan ayrılarak Avrupa turunu tamamlayacak ve 3 Kasım'da Washington'a dönecek.