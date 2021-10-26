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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici - Son Dakika

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

26.10.2021 23:25

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı. Önümüzdeki süreçte görevi devralacak Flake, senatörken 1915 olayları "soykırım" olarak tanımlamamış, büyükelçiliğe aday gösterilmesinin ardından ise 1915 olaylarını "soykırım'" olarak tanıdığını söylemişti.

Jeff Flake'in Ankara Büyükelçiliği adaylığı, bugün Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada kabul edildi.

YAKINDA GÖREVİNİ DEVRALACAK

Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021'de, Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Flake, geçen ay Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, ek yaptırımlarla karşılaşabileceği tehdidinde bulunmuştu.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olayları duruşu dikkat çekici

JEFF FLAKE KİMDİR?

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

TRUMP'LA TERS DÜŞÜNCE SENATO'DAN EMEKLİ OLDU

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu. Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ADAY GÖSTERİLİNCE BİDEN'I ÖVMÜŞTÜ

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ FİKRİ ADAY GÖSTERİLİNCE DEĞİŞTİ

Flake senatörken 1915 olayları "soykırım" olarak tanımlamamış, büyükelçiliğe aday gösterilmesinin ardından ise 1915 olaylarını "soykırım'" olarak tanıdığını söylemişti. F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması konusunda ise karşı oy kullanmıştı.

Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato'da onaylandı
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jeff Flake, Joe Biden, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici - Son Dakika
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