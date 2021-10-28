ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından "çocuklar ve gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla hazır olmak için" ilave 50 milyon doz satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Pfizer ve Biontech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 550 milyon dozun üzerine 50 milyon doz aşı daha tedarik edileceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında, şirketler, çocuklar için de kullanılacak yeni aşıları 30 Nisan 2022'ye kadar teslim edecek.