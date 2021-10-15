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ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor - Son Dakika

ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor

15.10.2021 18:27
ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanan yabancı turistlerin 8 Kasım tarihinden itibaren ABD'ye seyahat edebileceklerini kaydetti.

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanan yabancı turistlerin 8 Kasım tarihinden itibaren ABD'ye seyahat edebileceklerini kaydetti.

Korona virüse karşı aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği ABD'den Covid-19'a karşı tamamen aşılanan turistlere sınırlarını açma kararı geldi. ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Covid-19'a karşı tamamen aşılanan yabancı turistlere 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açacağını ve bu kişilerin son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi ile ülkeye seyahat etmesine izin verileceğini belirtti. Munoz, "ABD'nin yabancı uyruklu yolcular için aşı gerektiren yeni seyahat politikası 8 Kasım'da başlayacak. Bu duyuru ve tarih, hem uluslararası hava yolculuğu hem de kara yolculuğu için geçerlidir. Bu politika, halk sağlığı tarafından yönlendirilir, katı ve tutarlıdır" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni karar kapsamında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan veya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Acil Kullanım Listesi'ne dahil olan Covid-19 aşılarının uygulandığı kişiler ülkeye girmeye hak kazanacak. Ayrıca DSÖ onaylı aşıların kabul edilmesi ile İngiltere'de yaygın olarak kullanılan AstraZeneca aşısının yanı sıra Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşılarının uygulandığı turistlerin ülkeye girmesine izin verilecek.

-İHA-

ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor - Son Dakika


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