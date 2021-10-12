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ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü - Son Dakika

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

12.10.2021 00:05

ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü.

ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü.

ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor. - CALİFORNİA

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Diego, Uçak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü - Son Dakika
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