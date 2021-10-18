ABD'de geçen yıl öldürülen siyahi Arbery'nin davası için jüri seçimi başladı - Son Dakika

NEW ABD'de geçen yıl Ahmaud Arbery'nin koşu yaparken öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan 3 kişinin yargılanmasında görev alacak jüri üyelerinin seçimi için çalışma başlatıldı.

Georgia eyaletinde Şubat 2020'de siyahi Arbery'yi silahla öldürmekle suçlanan 3 tutuklunun yargılanmasına katılacak jürinin seçilmesi için 1000 kişiye mektup gönderildi.

Glynn İlçe Mahkemesi yetkilileri, toplumu sarsan bu cinayet davası için jüri adayı 1000 kişi arasından 12 kişinin tespit edilmesinin 2 hafta veya daha fazla sürebileceği açıklamasında bulundu.

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de, Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı.

William Bryan adlı komşuları tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve beyaz baba ile oğlu 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Bölge Savcısı Joyette Holmes, soruşturma kurulunun, baba ile oğul Gregory ve Travis McMichael ile komşuları William Bryan'ı cinayet ve hürriyeti tahdit dahil 9'ar dava maddesiyle suçladığını açıklamıştı.