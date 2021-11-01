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ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor - Son Dakika

ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor

01.11.2021 23:42
ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, ABD'de gelecek hafta itibarıyla 5-11 yaş grubu çocukların Covid-19'a karşı aşılanmaya başlanmasının beklendiğini açıkladı.

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, ABD'de gelecek hafta itibarıyla 5-11 yaş grubu çocukların Covid-19'a karşı aşılanmaya başlanmasının beklendiğini açıkladı.

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin Pfizer/BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3'te 1 oranında uygulanması yönündeki tavsiye kararının ardından 29 Ekim'de aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına izin vermişti. Kararın ardından ülkedeki 28 milyon çocuğun Covid-19'a karşı aşılanması için bir adım daha atılmıştı.

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yaş grubu için Pfizer/BioNTech tarafından özel olarak hazırlanan milyonlarca aşı dozunun önümüzdeki birkaç gün içinde dağıtım merkezlerine ulaşmaya başlayacağını ve federal hükümetin söz konusu yaş grubunda olan tüm çocuklar için yeterli sayıda aşı dozu satın aldığını aktardı. Zients, "Sonuç olarak Pfizer aşısının bol miktarda tedariki var ve ebeveynlerin çocuklarını aşılama fırsatına sahip olmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) aşı hakkındaki nihai kararının ardından ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırabileceğini aktardı.

Zients, ülke çapında 7 milyon aşı dozunun yolda olduğunu ve önümüzdeki hafta ülke genelinde 15 milyon aşı dozunun dağıtılacağını ifade ederek, söz konusu yaş grubu için aşı programının gelecek hafta itibarı ile tamamen hazır olmasını beklediklerini bildirdi.

CDC'ye bağlı bağımsız danışma komitesi, 2-3 Kasım'da toplanarak aşının söz konusu yaş grubu için önerilip önerilmeyeceğini oylayacak. Ardından CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, komitenin tavsiyesi hakkında nihai kararı verecek. Walensky komitenin kararını imzaladığı andan itibaren söz konusu yaş grubu Covid-19'a karşı aşılanmaya başlanabilecek.

PFİZER/BİONTECH AŞISI 5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90.7 ETKİLİ

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3'te 1'i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

(İHA)

ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor
ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de gelecek hafta 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmaya başlaması bekleniyor - Son Dakika
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