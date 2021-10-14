ABD'de konfederasyon anıtlarıyla ırkçı saldırılar arasında bağlantı bulundu - Son Dakika

NEW ABD'de yayınlanan araştırma, ülkede konfederasyon dönemiyle ilişkili anıtlarla ırkçılık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.

Virginia Üniversitesinin araştırması, Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletlerinin oluşturduğu konfederasyona ilişkin anıtlarla ırkçı linç eylemlerinin yer ve zaman bakımından örtüştüğü sonucuna ulaştı.

Araştırma ekibi, 1832-1959 yıllarında ilçe bazında linç olaylarıyla konfederasyon dönemi anıtlarını karşılaştırarak, nüfus ve diğer demografik değişkenlerden bağımsız olarak iki değişken arasında dikkat çekici bir korelasyon bulunduğunu bildirdi.

Araştırmanın yazarları, bu durumu konfederasyon anıtlarının bazılarınca iddia edildiği gibi tarihi mirasın değil, ırkçılık ve nefretin simgesi olduğuna dair önemli bir kanıt sunduğu yönünde yorumladı.

ABD'de köleliğin kaldırılması taraftarı olan Abraham Lincoln'ün 1861'de göreve gelmesiyle, ülkede kölelik yanlısı 11 güney eyaleti ABD'den ayrılarak Amerika Konfedere Devletler Birliği'ni ilan etmiş ve Amerikan İç Savaşı başlamıştı. 5 yıldan kısa süren konfederasyon döneminin bayrağının ya da askerleri ve siyasetçilerine ait heykellerin varlığı ülkede uzun zaman tartışma konusu olmuş ve 2020'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesiyle başlayan "Siyahların Hayatı Değerlidir" protestoları sırasında bu anıtlar saldırıya uğramıştı.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezinin sene başında yayımladığı verilere göre, ülkede konfederasyon dönemine ithafen yapılmış 2 bin 100 anıttan 160'ı 2020 yılında kamusal alanlardan kaldırılmıştı.

CNN'in 2015'te yaptığı ankete göre, güney eyaletlerinde yaşayanların yüzde 56'sının konfederasyon bayrağını "güney eyaletlerinin gururu" olarak nitelendirirken, 2020'de yapılan ankette bayrağı ırkçılığın sembolü olarak yorumlayan güneylilerin oranı yüzde 55'e yükselmişti.