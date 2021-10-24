ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 735 bin 799'a çıktı - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 421 artışla 735 bin 799'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 26 bin 506 artışla 45 milyon 428 bin 30 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 735 bin 799'a ulaştı.

California, 4 milyon 850 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 209 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,9'una iki doz, yüzde 7'sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 220,1 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 12 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.