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ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti

09.10.2021 16:31
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 509 artışla 712 bin 698'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 509 artışla 712 bin 698'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 130 bin 242 artarak 44 milyon 291 bin 158 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 509 artışla 712 bin 698'e çıktı.

California, 4 milyon 771 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 128 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 966 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 983 ile Texas, 56 bin 667 ile Florida eyaletleri sıralandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 573 binden fazla kişiye ilk doz, 186,917 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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