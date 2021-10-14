Üye Girişi
ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi - Son Dakika

ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi

14.10.2021 23:42
ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

ABD'de Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini oybirliğiyle önerdi. Komite, iki doz Moderna aşısı olan kişilere 6 ay sonra üçüncü dozun yapılmasının güvenli ve etkili olacağına karar verdi.

Moderna, geliştirdiği aşının yarım dozunun bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü dozun güçlendirici olarak kullanılması için acil kullanım izni istemişti.

Komitenin 19 üyesinin tamamı, ikinci dozdan en az altı ay sonra yarım dozluk üçüncü dozun 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

FDA'nın Komitenin önerisinin ardından Moderna'nın üçüncü dozuna acil kullanım izni vermesi durumunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) aşı danışmanları, hangi gruplara aşıyı tavsiye edeceklerini tartışmak için bir araya gelecek. CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, 21 Ekim'de güçlendirici dozları tartışmak üzere toplanması planlandı.

Öte yandan FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunu yapılmasına onay vermişti.

-İHA-

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı 22:33 Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 21:54 Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı 21:23 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi 20:55 Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak 18:55 Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor 18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti         
23:35
Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık         
22:14
Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi         
21:30
Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti         
21:22
Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü?         
20:03
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 23:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement