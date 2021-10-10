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Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

10.10.2021 20:03

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Minnesota eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki St. Paul kentinde yer alan Seventh Street Truck Park yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Polis yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının gece yarısından hemen sonra gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıdan hemen sonra 911'i arayanların yardım için yalvardığını söyledi. Polis ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden kişinin 20'li yaşlarda bir kadın olduğunu, 14 yaralının ise tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Polis, şimdiye kadar olaya ilişkin herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre çok sayıda saldırgan olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden kişinin kimliğini henüz kamuoyu ile paylaşmayan polis, saldırı hakkında bilgisi olanların araması için bir ihbar hattı paylaştı.

Olayın nedeni henüz bilinmezken, St. Paul Polis Sözcüsü Steve Linders söz konusu saldırıyı "cehennem" olarak nitelendirdi. Linders, "Hayatını kaybeden genç kadını düşünüyorum, 1 dakika iyi vakit geçiriyor, bir sonraki dakika ise hayatını kurtarmaya çalışan arkadaşlarının kollarında yatıyor. Daha kötü bir şey düşünemiyorum" dedi.

St. Paul Polis Şefi Todd Axtell de "Hayatını kaybeden kadın, sevdikleri ve bu sabah orada bulunan herkes için kalbim kırılıyor. Bir anda kendilerini cehennem gibi bir durumun içinde buldular. Ülkedeki en iyi dedektiflere sahip olduğumuzu ve bu çılgınlığın sorumlularını bulana kadar durmayacağımızı bilmelerini istiyorum. Saldırının faillerine hesap sorulması için üzerimize düşeni yapacağız. Mağdurlar için adaleti sağlayacağız" diye konuştu.

Minnesota Belediye Başkanı Melvin Carter ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk şok edici sahnelerle harap oldu. Saint Paul'deki görevliler bu anlamsız eylemlerden sorumlu kişileri gözaltına almak için çalışırken, daha proaktif ve kapsamlı kamu güvenliği stratejileri oluşturma çalışmalarımız her zamankinden daha fazla aciliyet kazandı. Toplumumuzda şiddeti asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Minnesota, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika


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