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ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek - Son Dakika

ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

18.10.2021 16:01
ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu söyledi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu söyledi.

Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te, Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze tarafından resmi törenle karşılandı. İki bakan, daha sonra baş başa görüştü.

Basına kapalı görüşmelerin ardından iki bakan, ABD-Gürcistan stratejik ortaklığını niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyacak, Gürcistan'ın savunma imkanlarını güçlendirecek ve Gürcistan Savunma Hazırlık Programına (GDRP) dayalı bir memorandumu imzaladı.

İmza töreninden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Burçuladze, ABD'nin Gürcistan'ın stratejik ortağı olduğunu belirterek, "Güçlü bir ortaklık, hem ülkenin istikrarlı gelişimine hem de bölgede barış ve güvenliğin korunmasına katkı sağlamakta." dedi.

Burçuladze, ikili görüşmede, bölgedeki gelişmeleri ele aldıkları bilgisini paylaşarak, "ABD ve Gürcistan'ın çok uluslu tatbikatları ve Karadeniz Güvenlik Konsepti'nin pratikte uygulanmasına yönelik beklentiler hakkında konuştuk." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Gürcistan'a yönelik işgal politikasını sürdürdüğü ve konuyla ilgili Austin'e bilgi verdiklerini aktaran Burçuladze, "İşgalin her gün sürdüğünü toplantıda görüştük. Biz önümüzdeki günlerde işgalin farklı şeklini görebiliriz, gelecek haftaya belki siber saldırısını görebiliriz. Ülkemize karşı çeşitli yöntemler kullanılıyor." diye konuştu.

ABD'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecine güçlü destek veren bir ülke olduğuna işaret eden Burçuladze, iki ülke arasındaki ilişkilerin, hiç olmadığı kadar güçlü ve somut şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

"Burası bizim için kritik öneme sahip bir bölge"

Austin de konuşmasında, Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, ABD olarak bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı, "Kişisel olarak burada olmak istedim çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan'a güçlü ve stratejik bir ortak olarak çok değer veriyor. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek sarsılmaz." dedi.

ABD'nin desteği ile 3 yıl önce Gürcistan ordusunun hazırlık programının başlatıldığını ve bu yılın sonunda da sona ereceğini aktaran Austin, bugün imzalanan memorandumla bu yönde yeni dönemin başlayacağını belirtti.

Austin, şöyle devam etti:

"Bugün, Gürcistan Savunma Bakanı ile Gürcistan'ın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye yönelik bir girişimi duyurmaktan onur duyuyorum. Bu girişim, bir yandan ABD Savunma Bakanlığının, diğer yandan Gürcistan Savunma Bakanlığı ile Gürcistan Savunma Kuvvetleri arasındaki iş birliğinin merkezinde yer alacaktır."

ABD için Gürcistan'ın son derece büyük önem taşıdığının altını çizen Austin, "Gürcistan'a yaptığım ziyaret, ortaklığın güvence altına alınmasına ve tanınmasına hizmet ediyor. Burası bizim için kritik öneme sahip bir bölge. Çıkarımız var, ortak değerlerimiz var, güvenlik alanında iş birliğini sürdürmek için birçok fırsat görüyoruz." diye konuştu.

"Rusya'nın saygı göstermesi gerektiğini söylemek isterim"

Austin, bir gazetecinin, Rusya'nın sön dönemlerde gündeme getirdiği Türkiye, İran ve Güney Kafkasya ülkelerinden Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan'ı kapsayacak 3+3 şeklinde yeni bir müzakere formatının oluşturulmasına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"3+3 formatına gelince, teklifle ilgili olarak herhangi bir yeni platformdan bahsetmeden önce Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Rusya'nın 2008 ateşkes anlaşmasına (Gürcistan ile Rusya'nın 2008'de imzaladığı ateşkes anlaşması) saygı göstermesi gerektiğini söylemek isterim."

Austin Tiflis ziyareti kapsamında, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile de bir araya gelecek.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek - Son Dakika


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