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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ekvador'u ziyaret etti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ekvador'u ziyaret etti

20.10.2021 04:56
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ekvador'u ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok konuda iş birliğini güçlendirmek ve temaslarda bulunmak üzere Ekvador'a çalışma ziyaretinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok konuda iş birliğini güçlendirmek ve temaslarda bulunmak üzere Ekvador'a çalışma ziyaretinde bulundu.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Blinken ile görüşmesinde, demokrasinin güçlendirilmesi, göç ve ekonomik sorunlara çözüm için iki ülkenin iş birliğine yönelik konuların ele alındığını söyledi.

ABD ile ticaret anlaşmasının ülkesi için önceliklerden biri olduğunu belirten Lasso, "Ticari anlaşma, yeni pazarlar açacak ve fırsatlar yaratacaktır. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin yenilenmesini Dışişleri Bakanına teklif edeceğiz. Ticareti güçlendirmek ve yatırım çekmek, bu ülke için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Lasso, Blinken'in ziyaretine ve ABD'nin ülkesine desteğine teşekkür etti.

"Dışişleri Bakanı olarak Ekvador'a ilk ziyaretim"

İki ülke arasındaki dostluğun Devlet Başkanı Lasso önderliğinde büyüdüğüne vurgu yapan Blinken ise "Dışişleri Bakanı olarak Ekvador'a ilk ziyaretim. Bölgede demokratik değerleri, güvenliği ve refahı teşvik etmek için ortaklarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Blinken, Ekvador'un ABD'nin ana ticaret ortağından biri olduğuna dikkati çekerek, ülkeler arasındaki ikili ticaretin 2020'de 10 milyar doları aştığını aktardı.

Dışişleri bakanları basın toplantısı düzenledi

Blinken ile Ekvador Dışişleri Bakanı Mauricio Montalvo da heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması için müzakerelerin başladığını kaydederek, ABD Kalkınma Finansman Kurumunun Ekvador'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler, özellikle de kadınlar için şimdiden yatırım ve kredi imkanları açtığını bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzlukla mücadele, kara para aklama, diğer uluslararası suçlar, polisle iş birliği gibi birçok konuda halihazırda anlaşmaların yapıldığını anlatan Blinken, "Ekvador'da aktif olarak çalışan bir ofisimiz var, 30 milyon dolardan fazla ikili yardım, finansman, eğitim var, her şey zaten birlikte yaptığımız bir çalışmadır." şeklinde konuştu.

ABD'li 16 misyonerin kaçırılması

Blinken, kaçırılan ABD'li 16 misyonerin kurtarılması için Haiti'ye bir ekip gönderildiğini hatırlatarak, bu ülke polisiyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Haiti'nin birçok bölgesinde çetelerin faaliyet gösterdiğine işaret eden Blinken, "Bu çok daha geniş bir sorunun parçası ve sürdürülemez bir güvenlik durumudur." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ekvador'u ziyaret etti - Son Dakika


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