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ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı

21.10.2021 11:23

Blinken ve Duque'nin salonu gelişi Başkanı Ivan Duque'nin konuşması ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması BOGOTA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da Kolombiya Devlet Başkanı...

Blinken ve Duque'nin salonu gelişi

Başkanı Ivan Duque'nin konuşması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması BOGOTA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüştü. Blinken ve Duque, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı - Son Dakika
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