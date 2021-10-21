ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı - Son Dakika

Blinken ve Duque'nin salonu gelişi
Başkanı Ivan Duque'nin konuşması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması BOGOTA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüştü. Blinken ve Duque, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
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