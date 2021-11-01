ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Marmara Denizi 'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı 'ndan geçiş yaptı.

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