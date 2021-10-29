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ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay - Son Dakika

ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay

29.10.2021 22:27
ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı aşılama yaşı 5'e düşürüldü. Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), korona virüse karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına izin verdi. FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock yaptığı açıklamada, "Bir anne ve doktor olarak, ebeveynlerin, bakıcıların, okul personelinin ve çocukların bu izni beklediğini biliyorum. Daha küçük çocukları Covid-19'a karşı aşılamak bizi normale geri dönmeye yaklaştıracak" dedi.

Bu gelişme ile aşıların ABD'de 28 milyon çocuğa ulaştırılmasının önünü açılmış oldu. FDA, nadir görülen kalp zarı iltihabı gibi yan etkilere de değinerek, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesi de dahil olmak üzere aşıların faydalarının riskinden daha ağır bastığını belirtti.

Söz konusu karar, FDA'ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin, Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3'te 1 oranında uygulanması yönündeki tavsiye kararının ardından alındı. Komitenin tavsiyesinin ardından FDA, 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech ile aşılanmasına izin verip vermeme konusunda nihai kararı verdi. FDA'nın kararının ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı bağımsız danışma komitesi, 2-3 Kasım'da toplanacak ve aşının bu yaş grubu için önerilip önerilmeyeceğini oylayacak. CDC'nin ardından son olarak, CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, komitenin tavsiyesi hakkında nihai kararı verecek. Walensky komitenin kararını imzaladığı andan itibaren ABD söz konusu yaş grubu Covid-19'a karşı aşılanmaya başlanabilecek.

FDA yaptığı açıklamada, 17 Ekim itibariyle ABD'de 18 yaşın altındaki kişilerde Covid-19'a bağlı 691 ölüm ve 5-11 yaş grubunda 146 ölüm bildirildiğini söyledi. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre ise 21 Ekim itibariyle salgının başlangıcından bu yana ülkede yaklaşık 6.3 milyon çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktı ancak sağlık uzmanları sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Biden yönetimi, ABD'deki 5 ila 11 yaşındaki 28 milyon çocuğu aşılamak için yeterli miktarda aşıyı zaten tedarik ettiğini ve onaydan sonraki ilk hafta ilk 15 milyon aşıyı yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

"PFİZER/BİONTECH AŞISI 5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90.7 ETKİLİ"

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3'te 1'i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

PFİZER/BİONTECH AŞISININ 3. DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

Pfizer CEO'su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay
ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay

Koronavirüs, Pfizer, FDA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay - Son Dakika
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