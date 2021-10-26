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ABD, İngiltere ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshetmesini kınadı - Son Dakika

ABD, İngiltere ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshetmesini kınadı

26.10.2021 15:05
ABD, İngiltere ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshetmesini kınadı

İngiltere, ABD ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına almasını kınadı.

İngiltere, ABD ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına almasını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, ABD ve Norveç'in Sudan'daki gelişmelere ilişkin üçlü bildiri yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, "(Üç ülke) Sudan'daki durumdan derin endişe duymaktadır ve devlet kurumlarının askıya alınmasını, olağanüstü hal ilan edilmesini, Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil liderliğin diğer üyelerini gözaltına alan askeri güçleri kınamaktadır." denildi.

Güvenlik güçlerinin, hukuka aykırı gözaltına alınan kişileri derhal serbest bırakması çağrısında bulunulan açıklamada, "Ordunun eylemleri devrime, geçişe ve Sudan halkının barış, adalet ve ekonomik kalkınmaya yönelik meşru taleplerine ihaneti temsil ediyor. Barışçıl protesto hakkına saygı gösterilmelidir. Şiddet ve kan dökülmesinden kaçınılmalıdır. Ayrıca, iletişim ağlarının açık olmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere, ABD ve Norveç'in, tamamen meşru bir sivil hükümete sahip demokratik bir Sudan için çalışanları desteklemeye devam edeceğine işaret edilerek, bunun, ülkenin ve daha geniş bölgenin uzun vadeli istikrarı için en iyi garanti olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Üç ülkenin, Sudan'da demokratik seçimlere geçişi raydan çıkarma girişimlerini reddettiğinin altı çizilerek, "Anayasa Bildirgesi ve geçişin diğer temel belgeleri temelinde sivil liderlikte hükümetin derhal restorasyonu için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan (OHAL) ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Norveç, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İngiltere ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshetmesini kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İngiltere ve Norveç Sudan ordusunun hükümeti feshetmesini kınadı - Son Dakika
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