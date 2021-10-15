Üye Girişi
ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi - Son Dakika

ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi

15.10.2021 10:47
ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi

ABD'de, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Amerikalı iş insanı Robert Durst, en yakın arkadaşını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Amerikalı iş insanı Robert Durst, en yakın arkadaşını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Durst, 2000'de, yazar Susan Berman'ı karısının ortadan kaybolması hakkında polise konuşmasını engellemek için öldürmekten suçlu bulundu.

Savcılar, cezası nedeniyle Los Angeles mahkemesine çıkan 78 yaşındaki Durst'u "narsist psikopat" olarak nitelendirdi. Durst, arkadaşını öldürdüğünü reddetti.

Jüri, suçun, pusudayken cinayet ve bir tanığın öldürülmesi de dahil özel koşullar içerdiğine karar verdi.

Durst'un avukatları, hakime mahkumiyetine itiraz etmeyi planladığını belirtti.

Duruşma salonunda bulunan Berman'ın kuzeni Denny Marcus, "Hayatı ondan vahşice alınan, kesinlikle olağanüstü, unutulmaz parlak bir insan çalındı benden." ifadesini kullandı.

Susan Berman'ın erkek arkadaşının oğlu Sareb Kaufman, Berman'ı annesi olarak gördüğünü belirtti.

Kaufman, ifadesinde şunları kaydetti:

"21 yıldır bu adamın bana yaşattığı mutlak yıkım, keder ve acı olmadan bir günüm bile geçmedi. Onun yüzünden her şeyi defalarca kaybettim. Kimsenin bilemeyeceği kadar çok şeyi kaybettim ve feda ettim."

New York'un en zengin ve en güçlü emlak varislerinden olan Durst'un kardeşi Douglas Durst, mahkemeye verdiği ifadede "Beni de öldürmek isterdi." dedi.

Durst, suç belgeseline konu olmuştu

Yazar Susan Berman, 2000'de, başına tek el ateş edilmiş halde ölü bulunmuştu.

Polis, suç belgesel dizisi The Jinx'e konu olan ABD'li emlak varisi Robert Durst'un 2 kişiyi daha öldürdüğünü düşünüyor.

Durst, 2015'te New Orleans'ta kaldığı otelde, FBI tarafından gözaltına alınmış, ABD'li milyonere cinayet suçlamasıyla dava açılmıştı.

Durst, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin çekimleri sırasında, mikrofonun kayıtta olduğunun farkında olmadan "Ben ne ettim. Elbette hepsini ben öldürdüm" demiş, ardından da gözaltına alınmıştı.

New York savcıları, 1982'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan eşi Kathleen McCormack'ın davasında, Durst'a karşı yeni suçlamalarda bulunmayı planlıyor.

Durst, 2001'de Teksas'ta saklanırken ve dilsiz bir kadın gibi davranarak kimliğini keşfeden komşusu Morris Black'ın ölümüyle ilgili davasında, komşusunu meşru müdafaa gerekçesiyle öldürdüğünü savunarak beraat etmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Cinayet, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları 10:49 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı 10:41 Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi 09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
10:06 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
09:34 Son dakika: Yükselişine devam eden dolar 9,21 ile rekor tazeledi
09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi
3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu         
10:51
Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü         
10:48
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 10:56:11. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement