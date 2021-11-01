ABD'li Siyonist örgütten ABD'nin Kudüs konsolosluğunun açılmaması için kampanya - Son Dakika

ABD Siyonist Örgütü, Washington yönetiminin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek olan konsolosluğunu yeniden açmaması için reklam kampanyası başlattı.

Örgüt tarafından başlatılan söz konusu kampanya kapsamında, Batı Kudüs'teki bir binaya İbranice ve İngilizce mesajlar içeren billboardlar asıldı.

Filistin Devlet Başbakanı Mahmud Abbas'ın fotoğrafının da yer aldığı billboardlarda "Filistin konsolosluğuna hayır, 'bölünmemiş Kudüs'e' evet" mesajına yer verildi.

Eski ABD Başkan Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Blinken, 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Kudüs'teki konsolosluğun açılması planını devam ettireceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ise geçen ay yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini ifade etmişti.