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ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu - Son Dakika

ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu

21.10.2021 12:44
ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu

ABD'de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun kayıp nişanlısı Brian Laundrie'ye ait olabileceği düşünülen insan kalıntıları bulunduğu bildirildi.

ABD'de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun kayıp nişanlısı Brian Laundrie'ye ait olabileceği düşünülen insan kalıntıları bulunduğu bildirildi.

ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun 13 Eylül'den bu yana kayıp olan nişanlısı Brian Laundrie için arama çalışmaları devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. FBI Özel Ajanı Michael McPherson, polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesinde bulunan bir parkta yapılan aramada Laundrie'ye ait olabileceği düşünülen insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı. Söz konusu kalıntıların yanında Laundrie'ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar bulunduğunu belirten McPherson, "Eşyalar, yakın zamana kadar su altında kalan bir bölgede bulundu" dedi.

Yetkililer, kalıntıların kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini söyleyerek, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Laundrie'nin ebeveynleri Chris ve Roberta Laundrie'nin günün erken saatlerinde söz konusu parka gittiğini doğrulayan yetkililer, çiftin insan kalıntılarının kime ait olduğunun adli tıp tarafından belirlenmesini bekleyeceğini belirtti.

Adli tıp uzmanı Brent Blue daha önce yaptığı açıklamada, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu açıklamıştı. Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu. Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti. - FLORIDA

ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu
ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Eylül, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun kayıp nişanlısına ait olabilecek insan kalıntıları bulundu - Son Dakika
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