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ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı - Son Dakika

ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı

11.10.2021 12:54
ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı

ABD'den tatil için Muğla'ya gelen 11 kişilik turist grubu, Menteşe ilçesini gezerek ebru yapma heyecanı yaşadı.

ABD'den tatil için Muğla'ya gelen 11 kişilik turist grubu, Menteşe ilçesini gezerek ebru yapma heyecanı yaşadı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde bir araya gelen turistler kentin tarihi dokusunu keşfetti.

Menteşe Belediyesi ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ebru yapan turistler, geleneksel ebru sanatının tarihi, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Kafilede yer alan turistlerden Dan John, ebru sanatıyla uğraştıklarını ve bu sanatı ülkelerinde yaymaya çalıştıklarını ifade etti.

Menteşe gezisi sırasında tarihi yapıların korunduğunu gördüklerini belirten Dan John, "Menteşe gezimiz sırasında yorgancı, ayakkabıcı, helvacı, demirci gibi eski ustalık mesleklerinin bu bölgede halen yaşatıldığını gördük. Bu çok önemli ve çok hoşumuza gitti." dedi.

Turistlerle bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise ilçenin tarih ve kültür kenti olduğunu söyledi.

Kentin, korunmuş tarihi yapıları ile dikkati çektiğini belirten Gümüş, "Zanaatkarların bulunduğu Arasta bölgesi, yaşayan tarih Saburhane'miz, doğal güzelliği ile Karabağlar yaylamız başta olmak üzere bölgemizde kültür turizminin gelişmesi için çalışıyoruz. Bugün de Amerika'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların Menteşe'mizi beğenmiş olması ve ebru sanatı öğrenmeleri bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Gümüş, ziyaretçilere kent hakkında bilgi verdi.

ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı
ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı
ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı
ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı
ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li turist kafilesi Menteşe'yi gezdi, ebru yaptı - Son Dakika
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