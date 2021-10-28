ABD'li yetkili, Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açmak için İsrail'in izninin gerektiğini söyledi - Son Dakika

ABD'nin İdari İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Brian McKeon, Washington'un Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunun İsrail'in izni olmadan açılamayacağını belirtti.

McKeon, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty'in "ABD yönetiminin İsrail'in izni olmadan Kudüs'teki konsolosluğu açmayı düşünüp düşünmediği" şeklindeki sorusuna McKeon, "Senatör, anladığım kadarıyla herhangi bir diplomatik tesis açmak için ev sahibi hükümetin onayına ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Eski ABD Başkan Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Blinken, 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Kudüs'teki konsolosluğun açılması planını devam ettireceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ise geçen hafta yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini ifade etmişti.