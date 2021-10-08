Üye Girişi
ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor - Son Dakika

ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor

08.10.2021 11:47
ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor

ABD Kuzey Karolina Üniversitesinden zooarkeolog Chiristine Mikeska, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın ne kadar büyük bir şehir olduğunun, kazılarda bulunan hayvan kemiklerindeki çeşitlilikten de anlaşılabildiğini söyledi.

ABD Kuzey Karolina Üniversitesinden zooarkeolog Chiristine Mikeska, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın ne kadar büyük bir şehir olduğunun, kazılarda bulunan hayvan kemiklerindeki çeşitlilikten de anlaşılabildiğini söyledi.

Mikeska, 2019'da Hattuşa'da Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığındaki kazı ekibine katılarak, Hititlerin evcil ve vahşi hayvanlarla ilişkilerine dair araştırma yapmaya başladı.

Burada geçirdiği 3 sezonda kazılarda elde edilen binlerce kemik parçasını inceleyen Mikeska, bulguları kazı başkanı Schachner ile paylaşıyor.

Mikeska, AA muhabirine, çalışmalarda elde edilen kemikleri analiz ederek Hitit toplumunda günlük yaşamın işleyişine dair sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Hayvan kemiklerini öncelikle evcil ya da vahşi, evcilleri de küçükbaş ve büyükbaş olarak iki grupta incelediğini belirten Mikeska, "Hattuşa'da hayvan çeşitliliği açısından çok geniş bir tür yelpazesi var. Yani çok farklı hayvan türleri bulunuyor. Normal bir yerleşimde bu kadar geniş bir yelpazeye rastlamak mümkün değil. Bu da şehrin büyüklüğünü gösteriyor. Hattuşa'nın ayrıca kraliyet şehri olması ve aynı zamanda uzun süredir, yani 1960'lı yıllardan itibaren araştırılıyor olması da farklı türlerden kemikler bulunmasını sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmada Hititlerin hayvan kullanımını da incelediklerini dile getiren Mikeska, şöyle devam etti:

"Burada bulduğumuz kemiklerin bir mezbahadan mı yoksa bir yemekten mi kaldığını ayırt etmeye çalışıyoruz. Kemiklerin üzerinde kesi izleri bulunuyor. Bundan insanların hangi hayvanı ne şekilde kestiğini, hangi yaşta kestiğini ve hangi parçaları kullandığını öğrenebiliyoruz. Tunç Çağı'nda insanlar aynı, yakın dönemlerimize kadar olduğu gibi hayvanları hem yemek için, aynı zamanda yününü, sütünü kullanmışlar. Tarlada çekme gücünü de kullanmışlar."

Elde edilen binlerce yıllık kemiklerden hayvanların ne şekilde kullanıldığının yanı sıra neler yaşamış olabileceklerini, yakalandıkları hastalıkları, hatta şiddete maruz kaldığına kadar pek çok konuda fikir edinebildiklerini anlatan Mikeska, "Örneğin kemiklerin büyüklüğünden hareketle köpeklerde olduğu gibi değişik ırklar tespit edilebiliyor. Böylece köpeklerin değişik kullanımlar için de beslendiğini söylemek mümkün. Av için, sürüleri korumak için veya sadece sokak köpeklerinin çöp tüketerek yaşadığını tespit edebiliyoruz. Bu tür ayrımlar yapabilmek, bu bilgileri öğrenmek mümkün." dedi.

Büyük kedigillerin kemikleri de çıkıyor

Mikeska, kazılarda yabani hayvan kemiklerine de ulaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evcil hayvanlar gibi yabani türler de yaygın. Mesela ormanlarda yaşayan ayı kemikleri ve üç büyük geyik türüne ait kemikler bulduk. Hattuşa'da ayrıca nadiren de olsa büyük kedigillerin kemikleri de ortaya çıkıyor. Bu bulgular akla birçok soru getiriyor. Niye burada, bir şehir içinde büyük kedigillerden bahsetmemiz gerektiği konusunda düşünmemiz gerekiyor. Burada kuş türlerine ait kemikler de söz konusu. Bazıları büyük ihtimalle yemek için kullanıldı ama bazılarının ritüellerde kullanıldığı düşünülebilir."

ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor
ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor
ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor
ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor
ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11:40 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım 11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı 11:00 Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş 09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var 09:53 Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var

Son Dakika Haberleri
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
11:00 Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı
10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu         
11:45
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı         
11:26
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları         
11:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı         
10:10
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 11:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li zooarkeolog, Hattuşa'da Hititlerin hayvanlarla yaşamını araştırıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement