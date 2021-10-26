ABD'lilerin çoğu iklim değişikliğinin hızlanmasından endişeli - Son Dakika

NEW ABD toplumunun iklim değişikliğine duyduğu hassasiyet üzerine yapılan anket, Amerikalıların çoğunun küresel ısınmanın hızının arttığına inandığını ortaya çıkardı.

Associated Press (AP)-NORC ve Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankette, her 10 Amerikalıdan yaklaşık 6'sı küresel ısınmanın hızının arttığını ve bundan endişe duyduklarını söyledi.

2018'de küresel ısınmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Amerikalıların yüzde 49'luk oranının son ankette yüzde 59'a yükseldiği tespit edildi.

Ankete katılanların yüzde 51'i ise iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerinin son zamanlarda yaşanan kasırgalar, ölümcül sıcaklık artışları, orman yangınları ve dünyadaki diğer doğal afetler gibi aşırı hava olaylarından etkilendiğini ifade etti.

8-24 Eylül'de gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ABD halkının yüzde 55'i ülke elektriğinin daha fazlasının temiz kaynaklardan gelmesini sağlamak için ABD Kongresinden bir yasa tasarısının geçirilmesini desteklerken, yüzde 16'lık azınlık böyle bir önlem alınmasına karşı çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 29 Ekim'de İskoçya'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi Kongre aracılığıyla önemli bir iklim yasasını geçirip geçiremeyeceği merak ediliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi esnasında Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almış, Biden yönetimi göreve gelir gelmez bu anlaşmaya tekrar dahil olduklarını açıklamıştı.