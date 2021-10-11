ABD'lilerin çoğu siber saldırı tehdidinden endişe duyuyor - Son Dakika

Pearson Enstitüsü ve Associated Press-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü anket çalışması, ABD'lilerin çoğunun bilgisayar sistemlerine yönelik siber saldırı tehdidinden endişe duyduğunu ortaya koydu.

Ankette, ABD'deki her 10 kişiden 9'unun kişisel verileri, finans merkezlerini, devlet kurumlarını ve kamusal hizmetleri hedef alabilecek siber saldırıdan "az da olsa" endişe duyduğu sonucuna ulaşıldı.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin, siber saldırı tehdidinden "çok veya aşırı derecede" endişelendiğinin saptandığı ankette katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün de Çin ve Rusya'nın ABD'nin siber güvenliğine tehdit olduğunu düşündüğü belirlendi.

Ankette ayrıca katılımcıların en az yarısının İran devleti ve hükümet dışı organizasyonlarını siber güvenlik tehdidi olarak gördüğü tespit edildi.

AP-NORC Merkezi araştırmacılarından David Sterret, ülkede Cumhuriyetçi ve Demokratların çoğunun aynı sorun etrafında toplanmasının bugünlerde oldukça nadir görülen bir durum olduğunu kaydetti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, siber güvenlik tehdidini gündemine taşırken federal temsilciler hem kamusal alanda hem de özel şirketlerde siber savunmayı güçlendirecek yeni yasalar üzerinde çalışıyor.