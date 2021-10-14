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ABD, Lübnan'da taraflara sükunet çağrısı yaptı - Son Dakika

ABD, Lübnan'da taraflara sükunet çağrısı yaptı

14.10.2021 21:51
ABD, Lübnan'da taraflara sükunet çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan silahlı çatışmalarda ölenler için taziyelerini iletirken ülkedeki taraflara sükunet çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan silahlı çatışmalarda ölenler için taziyelerini iletirken ülkedeki taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, "Lübnan halkına ve Beyrut'taki Adalet Sarayı'nın yakınlarında yaşanan trajik olaylarda ölenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Price, ABD'nin Lübnan yargısının bağımsızlığını desteklediğini ve yargıyı yıldırma veya şiddetle tehdit etme girişimlerine karşı olduğunu belirtti.

Sözcü, "Lübnan demokrasisinin sağlığı ve geleceği, vatandaşlarının zor sorunları kendi ülkelerinde hukukun üstünlüğüne güvenerek ve yeni hükümetle barışçıl diyalog yoluyla ele alma yeteneğine bağlıdır." dedi.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın gün içinde Beyrut'ta olduğunu belirten Price, Nuland'ın programının ülkedeki şiddet olaylarından etkilenmediğini dile getirdi.

Price, Nuland'ın sükunet çağırısında bulunduğunu belirtirken, ABD'nin ülkedeki şiddetten Hizbullah'ın sorumlu tutup tutmadığına ilişkin bir soruya, "Bu konuda henüz kamuya açıklayacak bir kanıya varmadık." yanıtını verdi.

Artan YPG/ PKK saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyaline ilişkin bir soruya Price şu yanıtı verdi:

"NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik, ateşkes çizgilerini korumanın ve bu sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemini vurguladık. Bütün bunlar hakkında çok net olduk. Ayrıca, tüm tarafların Suriye'de istikrarı artırmak için ateşkes çizgisini sürdürmesinin; buna saygı duymasının ve iç savaşa siyasi bir çözüm bulmak için çalışmasının çok önemli olduğunu da belirttik."

Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, başta terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmaları sonra erdirmek üzere Türkiye ile ABD'nin birçok ortak menfaatinin bulunduğunu kaydetti.

ABD'nin muhtemel bir Türkiye operasyonuna destek verip vermeyeceği sorusuna net bir yanıt vermeyen Price, Suriye konusunda Ankara ile istişareleri sürdürdüklerini söyledi.

ABD Filistin Başkonsolosluğunu Kudüs'te açacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrailli mevkidaşı ile önceki gün düzenlediği basın toplantısında Filistin Başkonsolosluğunu açacağını ifade ettiği ancak bunun Kudüs'te açılacağını söylemediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Bakan bunu açıkça belirtti. Mayıs ayında hem Kudüs'te hem Ramallah'ta konuştuğunda çok net bir şekilde ifade etmişti. Kudüs'teki konsolosluğumuzu yeniden açma sürecini ilerletiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Lübnan'da taraflara sükunet çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Lübnan'da taraflara sükunet çağrısı yaptı - Son Dakika
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