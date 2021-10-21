ABD, Mısır'a ait doğalgazın Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a ihraç edilmesine yeşil ışık yaktı - Son Dakika

ABD'nin, Mısır'a ait doğalgazın Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a ihraç edilmesi konusunda tarafları Esed rejimi için uygulanan "Sezar Yaptırım Yasası"ndan muaf tutacağı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad'ın, başkent Beyrut'ta temaslarda bulunmak üzere bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya geldiği ifade edildi.

Haberde, Hochstein ve Fayyad'ın, Lübnan'ın bir süredir içerisinde bulunduğu elektrik krizinin çözümü için Suriye üzerinden Mısır'dan doğalgaz, Ürdün'den de elektrik ithal edilmesini görüştükleri kaydedildi.

Ayrıca, Hochstein'ın, Lübnanlı Bakan Fayyad'a, Suriye üzerinden Mısır'dan doğalgaz ve Ürdün'den elektrik ithal edilmesi halinde ilgili tarafların Esed rejimi için uygulanan "Sezar Yaptırım Yasası"ndan muaf tutulacağı teminatı verdiği belirtildi.

Lübnan'daki elektrik krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti. Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.

ABD'nin yeşil ışık yakması üzerine Lübnan'dan bir üst düzey heyet, 4 Eylül'de Suriye'de Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Taame ve diğer bazı isimlerden oluşan kişilerle toplantı yapmıştı.

Esed rejimi, Beyrut'un, Mısır'dan gaz ve Ürdün'den de elektrik akımının Suriye toprakları üzerinden ülkenin kuzeyine ulaştırılması talebini memnuniyetle karşılamıştı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın, Suriye'deki Banyas limanı üzerinden, İran'dan ithal edilen benzin ve diğer akaryakıtı Lübnan'a gayriresmi bir şekilde getirmesi üzerine Beyrut yönetimi, Mısır-Ürdün-Suriye doğalgaz ve elektrik hattı projesini daha da hızlandırmaya başlamıştı.