Üye Girişi
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak

14.10.2021 10:45
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak

CAMP ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştirmesinin ardından görevinden alınan bir tabur komutanının, özel bir askeri mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

CAMP ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştirmesinin ardından görevinden alınan bir tabur komutanının, özel bir askeri mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Avukat Tim Parlatore, yaptığı açıklamada, müvekkili Yarbay Stuart Scheller'in, Camp Lejeune'de bugün başlaması planlanan askeri mahkemede eylemlerinin sorumluluğunu kabul edeceğini söyledi.

Parlatore, Scheller'in suçunu kabul etmesini müteakip karar duruşmasının iki gün sürmesini beklediğini aktardı.

Scheller, 26 Ağustos tarihinde yayımladığı bir videoda, Kabil'de 13 ABD askerinin öldürülmesinin ardından Afganistan'dan çekilme konusunda askeri liderlerden hesap sorulması gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra Scheller, Camp Lejeune'deki tesislerden biri olan Camp Geiger'deki İleri Piyade Eğitim Taburundaki komutanlık görevinden alınmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar 10:22 Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı 09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı 07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı

Son Dakika Haberleri
10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı
10:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı         
10:45
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti         
09:50
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:51:11. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement