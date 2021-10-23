Üye Girişi
ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası - Son Dakika

ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası

23.10.2021 12:07
ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası

ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, böyle bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti.

ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, böyle bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti.

CNN'nin ismini açıklamadığı ABD'li 3 Kongre üyesini kaynak gösterdiği haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın milletvekillerine verdiği gizli brifingde, ABD'nin Afganistan'daki askeri ve istihbarat operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanma konusunda İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Bunun karşılığında ise Pakistan'ın terörle mücadele konusunda ABD'den yardıma yönelik "mutabakat anlaşması" imzalamayı talep ettiği ve Hindistan ile ilişkilerin yönetilmesinde Washington'dan destek sağlamasını istediği iddia edildi.

Bununla birlikte haberde, iki ülkenin görüşmeleri sürdürdüğü ve anlaşma şartlarının değişebileceği savunuldu. ABD yetkililerinin son Pakistan ziyaretinde bir anlaşmanın tartışıldığı fakat Pakistan'ın ne istediği ve ABD'nin karşılığında ne karar vermeye razı olacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin Afganistan'da istihbarat toplama çabalarının bir parçası olarak Afganistan'a ulaşmak için Pakistan hava sahasını kullandığı ancak ABD'nin, Afganistan'a ulaşması için hava sahasına sürekli erişiminin sağlanmasına dair resmi anlaşma olmadığı kaydedildi.

Gelecekte ABD, Afganistan'dan vatandaşlarını çıkarmaya karar vermesi halinde Pakistan'ın hava sahası daha kritik hale gelecek. Mevcut durumda resmi bir anlaşma olmadığı için ABD, Afganistan'a giden uçak ve insansız hava araçları için İslamabad'dan ret cevabı alma riski taşıyor.

Pakistan'dan iddialara ret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ABD ile böyle bir anlaşmanın mevcut olmadığını bildirdi.

Açıklamada, Pakistan ile ABD'nin bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konusunda uzun süreli iş birliğine sahip olduğu ve iki tarafın düzenli istişarelerde bulunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ABD, Afganistan operasyonları için üs arıyor

NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle 20 yılın ardından ABD'nin ilk kez Afganistan'da varlığı bulunmuyor.

ABD, Afganistan'da DEAŞ/H ve diğer terör örgütlerine karşı terörle mücadele operasyonlarını yürütebilmek için bölge ülkeleriyle üs konusunda görüşmeler yürütüyor.

19 Haziran'da Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için CIA'ya kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

17 Ağustos'ta New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, Amerikan askeri varlığının Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki istihbarat faaliyetlerini sürdürmek isteyen ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) yeni yollar aradığı ve bölgeye komşu ülkelerdeki üs seçeneklerini araştırdığı belirtilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek 11:43 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Türkiye'de çiftçilik yapıyor: Burada cennetteyiz 11:28 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Türkiye'de çiftçilik yapıyor: Burada cennetteyiz
Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz 11:07 Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu 10:01 Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu

Son Dakika Haberleri
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:31 Genci kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı         
11:59
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement