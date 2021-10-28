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ABD'nin Florida eyaleti, ABD Başkanı Biden'a dava açtı - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaleti, ABD Başkanı Biden'a dava açtı

28.10.2021 22:05
ABD'nin Florida eyaleti, ABD Başkanı Biden'a dava açtı

ABD'nin Florida eyaletinin Valisi Ron DeSantis, Florida eyaletinin ABD Başkanı Joe Biden yönetimine karşı, devlet ile sözleşmeli şirketlerdeki tüm çalışanlar için korona virüs (Covid-19) aşılarını zorunlu kılan federal emri nedeniyle dava açtığını duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletinin Valisi Ron DeSantis, Florida eyaletinin ABD Başkanı Joe Biden yönetimine karşı, devlet ile sözleşmeli şirketlerdeki tüm çalışanlar için korona virüs (Covid-19) aşılarını zorunlu kılan federal emri nedeniyle dava açtığını duyurdu.

korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de genelind federal çalışanların Covid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu hale getirmişti. Karar ülke genelinde birçok federal çalışanın tepkisini toplarken ABD'nin Florida eyaletinin Valisi Ron DeSantis'den, zorunlu Covid-19 aşılama kararına yönelik Biden yönetimine dava açıklaması geldi. DeSantis yaptığı basın açıklamasında, Florida eyaletinin Başkan Biden yönetimine, devlet ile sözleşmeli şirketlerdeki tüm çalışanlar için Covid-19 aşılarını zorunlu kılan federal emri nedeniyle dava açtığını kaydetti. Hükümetin bu kararı alarak işleri yoluna koymaya çalışmasının doğru olmadığının altını çizen DeSantis, "Bugün davaya gideceğiz. Florida eyaleti, Covid-19 aşılarını zorunlu kılan federal emrine karşı Biden yönetimine başka bir dava daha açtı" ifadelerini kullandı. Florida'nın Tampa kentinde dava açıldığını ve eyalet hükümetinin süreci durdurmak için ihtiyati tedbiri istediğini belirten DeSantis, "Bu iş böyle yapılmamalı. Bunu yapmaya yetkilerinin olduğunu düşünmüyoruz. Dava, Tampa'da açılmış olup, ihtiyati tedbir talep edeceğiz. Bu karar, federal yasa ve ABD Anayasası uyarınca mevcut yönetimin yetkisini aşıyor" dedi.

"Bu federal hükümetin rolü değil"

Dava açıklamasına ilişkin Florida Eyaleti Başsavcısı Ashley Moody yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşılamaları zorunlu kılmanın federal hükümetin görevi olmadığını ve hükümetin bunu yapmaya "kesinlikle hiçbir hakkı olmadığını" kaydetti. Aşı kararının federal hükümetin federal çalışanların kişisel özerkliğine tam ve kaba bir erişimi olduğunu belirten Moody, "Bu doğru, bu federal hükümetin rolü değil. ABD nüfusunun çoğunluğundan aşılanmalarını talep etmek konusunda kesinlikle hiçbir yetkileri yok, hiçbir şekilde" ifadelerini kullandı. ABD basınında yer alan haberlerde ise Florida'nın açtığı davanın dosyasında, "Hükümetin yasa dışı aşı şartı, Florida'nın istihdam politikalarına müdahale etmeyi amaçladığı ve Florida'yı ekonomik zarar ve federal sözleşmelerin kaybıyla tehdit ettiği için, eyalet bu Mahkemeden yardım istiyor" ifadelerine yer verildiğine dikkat çekildi.

Aşı zorunluluğu gelirse ABD işçilerinin yüzde 70'inden fazlası işi bırakmaya hazır

ABD'nin California eyaletinde yer alan Kaiser Family Foundation (KFF) vakfı tarafından ABD'de yürütülen bir anketin sonucunda, Covid-19'a karşı aşılanmayan ABD'li işçilerin yüzde 72'sinin, işverenlerinin haftalık Covid-19 testi yaptırmak seçeneği sunmak yerine Covid-19'a karşı aşı olmayı zorunlu hale getirmesi halinde işi bırakmaya hazır olduğu kaydedildi. Anket sonuçlarına göre, işverenleri tarafından test seçeneği sunulması halinde Covid-19'a karşı aşılanmamış olan işçilerin, yüzde 37'sinin işini bırakacağı, yüzde 11'i aşı olmayı tercih edeceği ve yüzde 46'sının ise haftalık testi tercih edeceği ifade edildi. Aşı olma zorunluluğu veya her hafta test olma seçeneği sunulduğunda ise ABD'li yetişkinlerin yüzde 5'inin işlerini bırakacağı, yüzde 9'unun ise test seçeneği sunulmaması halinde işlerinden ayrılacağının yer aldığı ankette, tüm ABD'li yetişkinlerin yalnızca 1'inin ise işverenlerinin aşı zorunluluğu getirmesi nedeniyle hali hazırda işlerinden ayrıldığı belirtildi.

Ayrıca bulgular, ABD'li işçilerin yüzde 25'inin işverenlerinin geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yüzde 16'lık bir artışla aşı zorunluluğu getirdiğini gösterdi. KFF tarafından yürütülen anket ise, 14-24 Ekim tarihlerinde telefon aracılığıyla rastgele seçilen 18 yaş ve üstü yetişkin bin 519 ABD'li arasında gerçekleştirildi. - FLORIDA

Tam Gemi Şok Denemeleri, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Florida, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Florida eyaleti, ABD Başkanı Biden'a dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Florida eyaleti, ABD Başkanı Biden'a dava açtı - Son Dakika
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