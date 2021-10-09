ABD'nin Georgia eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü - Son Dakika

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı'ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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