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ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına özelden itiraz ettiği iddia edildi - Son Dakika

ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına özelden itiraz ettiği iddia edildi

26.10.2021 20:39
ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına özelden itiraz ettiği iddia edildi

ABD yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim alanlarında 3 binden fazla yeni konut inşasını onaylama planını özelden protesto ettiği iddia edildi.

ABD yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim alanlarında 3 binden fazla yeni konut inşasını onaylama planını özelden protesto ettiği iddia edildi.

Amerikan Axios haber sitesinin konuya ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin Batı Şeria'da işgal altındaki bölgelerde 3 bin yeni konut inşasına onay vereceğini duyurmasından hemen sonra ABD'nin İsrail Maslahatgüzarı Michael Ratney'nin telefonla İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Dış Politika Danışmanı Shimrit Meir ile görüştüğü ileri sürüldü.

Görüşmede Ratney'nin İsrail yönetiminin bu yönde bir adım atmasını protesto ettiği ifade edilen haberde, ABD'li diplomatın ülkesinin özellikle de yeni yerleşimci planın Batı Şeria'nın daha da içlerindeki izole bölgeleri kapsamasına özellikle itiraz ettiği ileri sürüldü.

Biden yönetimi, İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı yerleşim planlarına karşı çıktığını açıktan da ifade ediyor.

Geçen hafta günlük basın toplantısında konuya değinen Dışişleri Sözcüsü Ned Price da İsrail'in Batı Şeria'nın içlerine doğru yeni yerleşim planı konusunda kaygılı olduklarını ifade etmiş ve İsrail ile Filistin'i tek taraflı adımlardan kaçınmaya çağırmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına özelden itiraz ettiği iddia edildi - Son Dakika


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