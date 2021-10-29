ABD'nin Teksas eyaletinde tartışmalı yasayla kürtajlar yüzde 50 azaldı - Son Dakika

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde uygulamaya giren tartışmalı kürtaj yasasının ardından geçen ay kürtaj sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düştüğü tespit edildi.

Teksas Üniversitesinin yayınladığı araştırma, eylül ayında uygulamaya giren ve fetüsün kalp atışlarının duyulmasından sonra kürtajı yasaklayan yasanın, geçen ay eyalette kürtaj sayısını yarı yarıya azalttığını ortaya koydu.

Yasayla birlikte eyalette hizmet alamayan kadınların yaklaşık yarısının Oklahoma, Louisiana ve New Mexico gibi eyaletlere gittiği tahmin edilirken, bu eyaletlerde Teksas'tan gelen hasta sayısında artış olduğu açıklandı.

Öte yandan, yasayla birlikte artan bağışlar sayesinde kadınların kliniklere daha erken başvurarak yasal sınırlar içinde hizmet alabildikleri de ileri sürüldü.

Ancak yasa uygulamada kaldıkça kliniklerin iflas ederek kapanacağı öngörülüyor.

Araştırmalar kürtaj yasasından en çok eyalet dışına çıkması mümkün olmayan, dar gelirli, sigortasız ve kaçak durumdaki hispanikler ve siyahların etkilendiğini ortaya koydu.

Kadınlara hamileliğinin 6'ncı ayından itibaren kürtaj hapı sağlanması da eyalette aralık ayından itibaren yasaklandı.

Teksas'ta hizmet veren Aid Access adlı şirket, kadınların Avrupalı doktorlardan reçete alarak ilaçların Hindistan'dan gönderilmesini sağlıyordu.

Teksas'taki kürtaj yasası

Teksas'ta çoğunlukta olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin oylarıyla eyalet meclisinde kabul edilen ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla hamileliklerin 5 ila 6'ncı haftasında fetüsün kalp atışlarının duyulmasından sonra kürtaj yasaklanırken, kliniklere ve kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, "aşırı" olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak, eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğuna" ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD'de Yüksek Mahkeme, yasanın yürürlüğünün durdurulması talebini reddederken, söz konusu yasanın incelenmesine karar vermişti.