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Son dakika haberi: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

30.10.2021 09:46
Son dakika haberi: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti.

ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' Savaş gemisi bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, saat 09.00 sıralarında boğazın en dar noktası olan Rumeli Hisarı sahilinden geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul Boğazı, Savaş Gemisi, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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