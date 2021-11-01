ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirledi.
Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi
Marmara Denizi'ne geldi. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu'nu da geçerek Sarayburnu'nda demirledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... ABD SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU'NDA DEMİRLEDİ - Son Dakika