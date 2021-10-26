Üye Girişi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Sudan'da demokrasiye dönülmesi çağrısı - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Sudan'da demokrasiye dönülmesi çağrısı

26.10.2021 19:25
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Sudan'da demokrasiye dönülmesi çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sudan'daki darbe girişiminden endişe duyduklarını belirterek, ülkede gözaltına alınanların salıverilmesi ve demokrasiye dönülmesi çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sudan'daki darbe girişiminden endişe duyduklarını belirterek, ülkede gözaltına alınanların salıverilmesi ve demokrasiye dönülmesi çağrısında bulundu.

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak, gazetecilere ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 gün sonra başlayacak Avrupa ziyareti hakkında bilgi verdi ve gündemi değerlendirdi.

Biden'ın 28 Ekim Perşembe günü Avrupa turu için Washington'dan ayrılacağını anımsatan Sullivan, ABD Başkanı'nın, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüşmesinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi ile bir araya geleceğini söyledi.

Sullivan, Biden'ın 29 Ekim Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşme yapacağını aktararak, Başkan'ın 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar ise Roma'daki G-20 Zirvesine katılacağını ve burada ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Biden'ın G-20 Zirvesi'nde tedarik zinciri krizi, enerji fiyatları ve İran'ın nükleer programı gibi konuları gündeme getireceğini kaydeden Sullivan, ardından İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'na (COP26) katılacağını aktardı.

Çin ve Rusya Avrupa'daki zirvelerde olmayacak

ABD ve Avrupa ülkelerinin bugüne kadar birçok konuda iş birliği yaptığına işaret eden Sullivan, "Şunu da not etmek isterim ki Çin ve Rusya, zirvelere lider seviyesinde bire bir katılmayacak. Bunun en büyük nedeninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in Avrupa'da görüşme imkanı olmayacağını, ancak iki liderin bu yıl sonundan önce çevrim içi görüşme gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Biden yönetiminin, Çin ile birçok konuda çalışma alanı ararken endişelerini de bildirmekten kaçınmayacağını vurgulayan Sullivan, "Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi de dahil dünyanın her yerinde zorla çalıştırılmaya karşı çıkarken, dayanıklı ve verimli güneş enerjisi tedarik zincirini de geliştirebileceğine inanmaktadır. ABD'yi ya da diğer başka bir ülkeyi bu iki konu arasında seçim yapmaya zorlamak için herhangi bir sebep yoktur." diye konuştu.

"Sudan'daki askeri liderlerin açıklamalarını sert şekilde reddediyoruz"

Sudan'daki darbe girişimine de değinen Sullivan, bu konuda Körfez dahil birçok bölgesel lider ile yakından çalıştıklarını belirtti.

Sullivan, "Sudan'daki orduya şu mesajı net şekilde vermeliyiz: Masum sivillere yönelik saldırılar bir an önce kesilmeli, gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı ve demokrasiye geri dönülmeli." ifadesini kullandı.

Sudan'daki gelişmeler konusunda son derece endişeli olduklarının altını çizen Sullivan, "Sudan'daki askeri liderlerin yaptıkları açıklamaları sert şekilde reddediyoruz. Bizim nezdimizde bu olanlar tamamıyla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki darbe girişimi

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemişti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan (OHAL) ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söylemişti.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Darbe, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Sudan'da demokrasiye dönülmesi çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin 18:51 Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız 18:27 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı 18:05 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı         
18:29
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
17:19
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 19:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Sudan'da demokrasiye dönülmesi çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement