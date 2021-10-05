ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zürih'te üst düzey Çinli yetkili ile görüşecek - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Avrupa temasları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamaya göre Sulivan bu hafta Zürih, Brüksel ve Paris'e seyahat edecek.

Sullivan, Zürih'te ÇKP Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunu ele alacak.

Brüksel ve Paris'te Sullivan, Transatlantik müttefikliğin önemini bir kez daha vurgulayacak ve Yang ile görüşmesi hakkında Avrupalı müttefik ve ortaklarını bilgilendirecek.

Sullivan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyinde, NATO müttefiki ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ile bir araya gelerek hazirandaki NATO zirvesinde alınan NATO'nun modernize edilmesi ve stratejik zorluklarla mücadele kararlarını görüşecek. Sullivan, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu ve AB Konseyi yetkilileri ile de bir araya gelecek.

Paris'te ise Sullivan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile bir araya gelecek ve ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında ay sonunda yapılacak ikili görüşmenin detaylarını ele alacak.