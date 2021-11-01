Üye Girişi
ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatına başladı - Son Dakika

ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatına başladı

01.11.2021 14:58
ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatına başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore, Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arındırma müzakerelerini yeniden başlatma çabaları devam ederken, ortak hava tatbikatına başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore, Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arındırma müzakerelerini yeniden başlatma çabaları devam ederken, ortak hava tatbikatına başladı.

Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Yarımadası'ndaki barış çabalarını desteklemek amacıyla tatbikatlarda yer alan unsurların sayısı 2017'den bu yana azaltıldı.

Beş günlük tatbikattaki on binlerce asker ve yüzlerce jet ve savaş uçağı, Güney Kore'den F-15K ve KF-16 jetleri ve ABD'den F-16'lar da dahil olmak üzere yaklaşık 100'er hava unsuruna düşürüldü.

Yetkililer, ayrıntılarını paylaşmadıkları tatbikatın "dengeli bir şekilde" yürütüldüğünü söyledi.

Hava kuvvetleri yetkilileri, "Tatbikat medyaya açıklanmadığı için yorum yapamıyoruz." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 25 Ekim'de parlamentoda yaptığı konuşmada, görevde kaldığı sürece Kuzey Kore ile barış ve diyaloğun tesisi için çaba göstereceğini belirtmişti.

Moon, Kore Yarımadası'nda "diyalog ve diplomasi yoluyla yeni bir barış düzeninin kurulmasına yardımcı olmak için sonuna kadar çaba göstereceğini" söylemişti.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri gerilimi artırdı

Yaklaşık 2 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ağustosta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Öte yandan, 19 Ekim'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatına başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL? 14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok 14:45 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek 14:37 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu 13:43 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor

Son Dakika Haberleri
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:44 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
14:38 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
14:36 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu         
15:02
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor         
14:49
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:39
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı         
14:06
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 15:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatına başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement