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Abla-kardeş koronaya yenik düştü - Son Dakika

Abla-kardeş koronaya yenik düştü

20.10.2021 15:51
Abla-kardeş koronaya yenik düştü

Çarşamba Devlet Hastanesinde çalışan abla-kardeş, yakalandıkları korona virüs ile verdikleri 50 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybettiler.

Çarşamba Devlet Hastanesinde çalışan abla-kardeş, yakalandıkları korona virüs ile verdikleri 50 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybettiler. 15 dakika arayla vefat abla-kardeş yan yana defnedildi.

Çarşamba İlçe Devlet Hastanesinde çalışan Laboratuvar Teknikeri Elif Aydın Yamak (36) ve hastane kantininde çalışan İlknur Ünal (43), yaklaşık 1 buçuk ay önce rahatsızlıkları nedeniyle yaptıkları test sonucunda korona virüse yakalandıklarını öğrendiler. Tedavi sürecinin devam ettiği Elif ve İlknur kardeşlerin durumlarının ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alındılar. Yoğun bakımda yaklaşık 50 gün yaşam mücadelesi veren İlknur Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ablası ile aynı yoğun bakımda bulunan kardeşi Elif Aydın Yamak ise ablasının vefat haberi üzerine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden İlknur Ünal ve Elif Aydın Yamak, Çarşamba ilçesi Sefalı Mezarlığındaki aile kabristanlığına yan yana defnedildiler.

İki kardeşin kahreden ölümünün kendileri için çok ağır bir durum olduğunu söyleyen aile yakını Kemal Ünal, "İki kardeş 45-50 gün önce hastalığa yakalanmışlardı. Hastalığın sonucunda önceki gün vefat haberlerini aldık. İlk önce İlknur'un vefat ettiğini duyduk. İkisi de yoğun bakımdaydı. İlknur rahatsızlanınca, Elif yeğenimiz de onun durumunu duyuyor ve kalp krizi geçiriyor. İkisi de kısa süre arayla vefat etmiş. Bu korona virüs illetinden bir an önce kurtulmayı istiyoruz. Nihayetinde bütün vatandaşlarımız, bizler aşılanıp kendimizi koruma altına almalıyız. Ben öyle düşünüyorum. İki doz aşımızı olduk. Üçüncüyü de zamanı gelince olacağız" diyerek vatandaşların korona virüs salgınına karşı aşı olmalarının gerekliliğinden bahsetti.

Geride 4 çocuk bıraktı

İlknur Ünal'ın kayınvalidesi olan Keriman Ünal ise "Virüs maalesef dünyayı kasıp kavurdu. Gelinim 48 gün yoğun bakımda kaldı. Ben onu göremedim. 4 çocuk bıraktı geride. Büyük acı yaşadık. İnsanlar aşılarını olsunlar. Bu hastalığı çok alaya alan gençler var. Yalan diyenler var. Gerçek, gerçek, gerçek. Ölüm kadar gerçek bu hastalık. Yüzyıllardır yaşanan tüm salgın hastalıkların aşıları bulundu. Çiçek aşısı bulundu, bertaraf oldu. Kuduz aşısı bulundu, bertaraf oldu. Peki neden bu aşıya inanmıyorlar? Tüm bilim adamları açıklıyor. Aşılara inanmalıyız. Aşı öldürmüyor, hastalık öldürüyor, virüs öldürüyor" diyerek acısını dile getirdi.

Kardeşlerin yan yana olan mezarlarını ziyaret eden yakınları onlara dua ettiler. - SAMSUN

Abla-kardeş koronaya yenik düştü
Abla-kardeş koronaya yenik düştü
Abla-kardeş koronaya yenik düştü
Abla-kardeş koronaya yenik düştü

COVIRAN Bereket, Elif Aydın, Hisarcık, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Abla-kardeş koronaya yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abla-kardeş koronaya yenik düştü - Son Dakika
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