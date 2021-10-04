Abu Dabi ve Şam yönetimi ticari ilişkileri canlandırmayı görüştü - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk ile Beşşar Esed rejiminin Ekonomi Bakanı Samir el-Halil, Suriye-BAE İşadamları Konseyini yeniden canlandırmayı ele aldı.

Esed rejimi Ekonomi Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, iki ülke bakanlarının, ticari iş birliğini ve yatırım fırsatlarını görüştüğü belirtildi.

İki bakanın bu kapsamda Suriye-BAE İşadamları Konseyini yeniden aktif hale getirme konusunu ele aldığı ifade edildi.

Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında BAE'yi ziyaret eden Halil'in ayrıca, "iyileşme ve yeniden yapılanma aşamasında uygun ve cazip bir yatırım ortamı" sağlamak için hazırlanan yeni yatırım kanunu hakkında Bakan Bin Tuk'a bilgi verdiği aktarıldı.

Arap ülkeleriyle Esed rejimi arasındaki normalleşme adımları kapsamında, Ürdün ve Suriye arasında bulunan Cabir Sınır Kapısı 29 Eylül'de, 60 gün aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlamıştı.