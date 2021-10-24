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Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı - Son Dakika

Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı

24.10.2021 18:51
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 50'den fazla koyun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 50'den fazla koyun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

Çarşamba ilçesinin Kurtahmetli Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Nevzat Aydoğdu'ya ait 50'den fazla koyun, otlatıldığı meralık alanda sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mahallede çok sayıda bulunan ve açlık nedeniyle saldırganlaştığı düşünülen sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çok sayıda koyun telef olurken, çok sayıda koyun ise yaralandı. Durumu fark eden küçükbaş hayvan sahibi Nevzat Aydoğdu ve damadı Şaban Bayraktar, yetkililerden yardım istedi. Sokak köpeklerinin mahallelerinde yoğunlukta olduğunu belirten Nevzat Aydoğdu, hayvanlarının köpeklerin saldırısı sonucu telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu, yetkililerden yardım istediğini dile getirdi.

Hayvanların telef olduğu manzarayla karşılaşınca şok geçirdiğini söyleyen Şaban Bayraktar, "Olayı görünce şok olduk. Sokak köpekleri hayvanlarımıza saldırmış. Koyunları sıkıştırmışlar, bir yere de kaçamamışlar. Birçoğu burada ölmüş, birçoğu da yaralanmış. Koyunlarımız her gün 8'er, 10'ar ölüyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Veteriner çağırdık. Kendi imkanlarımızca koyunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama çok sayıda köpeğin saldırısına uğradıkları için yaşama şansları pek yok. Yetkililer bu duruma bir el atsınlar. Her ilçenin köpeğini buraya getirip bırakıyorlar. Burada insandan daha çok köpek var. Akşam saatlerinde toplanıyorlar. Evden dışarıya adım atmaya korkuyoruz. Çocuklarımızı dışarıya çıkmalarına müsaade etmiyoruz. Maddi ve manevi olarak mağdur durumdayız. Tarım İlçe Müdürlüğünü konuyla ilgili aradık. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımızın sigortasının olmadığını söylediler. Yardımcı olunmasa bile bir geçmiş olsun diye aranmak istiyoruz" dedi. Telef olan koyunlara ve yaralı halde evin ağılında bulunan koyunların başında bekleyen damat Şaban Bayraktar'ın çocukları, başıboş dolanan köpeklerin saldırısından korktuklarını belirtti. Küçük çocuklar, dakikalarca yaralı haldeki koyunların başında gözyaşı dökerek beslemeye çalıştılar.

Köpeklerin saldırısı sonucu telef olan çok sayıda koyun ise belirlenen alanda gömüldü.

(Nuri Oğuzhan Şeker/İHA)

Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı

Hisarcık, Çarşamba, Samsun, Tarım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı - Son Dakika


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