Acil servis personeli çift, Kovid-19 tedbirlerinin önemine dikkat çekti - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 112 Acil Servis İstasyonu'nda görevli acil tıp teknikeri Ozan ve Gamze Korucu çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin önemine dikkati çekerek vatandaşların aşılarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Doğanşehir 112 Acil Servis İstasyonu'nda acil tıp teknikeri olarak çalışan Korucu çifti mesleklerini severek icra ediyor.

Kovid-19 salgın sürecinde ön safta mücadele eden çift, günün yorgunluğunu birbirlerine moral vererek atıyor.

Ozan Korucu, AA muhabirine, 11 yıldır 112 Acil Servisinde görev yaptığını, eşiyle 2 yıl önce evlendiklerini belirtti.

Korucu, "Tabi bir buçuk iki senedir pandemi döneminde eşimle omuz omuza mücadele verdik, aynı yerde çalıştık. Hem evde hem işte birlikte olmamız bize avantaj çünkü sosyal hayatımız oluyor, aile hayatımız oluyor. Birbirimizi daha anlayışla karşılıyoruz. Bunlar birlikte zaman geçirmek açısından daha iyi. Yeri geldi hastalar ile yakın temas kurduk Kovid-19 döneminde. Tabi bundan sonra hijyene dikkat ettik. Ellerimizi her hasta sonrası yıkadık, maskelerimizi hiçbir zaman çıkarmadık. Biz buradan şöyle bir çağrı yapalım. Maske, mesafe, hijyen ve aşı konusuna önem verelim."

Gamze Korucu ise meslekte 8 yılı geride bıraktığını, salgın döneminde iş yükünün arttığını anlattı.

Bazen nöbetlerinin çakıştığını ve eşiyle farklı zamanlarda nöbete kaldığını aktaran Gamze, şöyle devam etti:

"Eşimle nöbetlerimiz bazen denk gelebiliyor. Ben nöbetten çıktığım zaman eşim nöbete devam edebiliyor. Hayatımızdan memnunuz, insanlarının hayatını kurtarmaya yardımcı olmak kadar güzel bir duygu olamaz. Biz sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."