Açlık grevindeki İslami Cihad üyesi tutuklular ile İsrail cezaevleri idaresi arasında anlaşma - Son Dakika

İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi tutuklular ile cezaevleri idaresinin "Hareket mensuplarına uygulanan tüm cezai tedbirlerin kaldırılması ve açlık grevinin sona erdirilmesi" konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İslami Cihad Hareketinin Esirler Yüksek Liderlik Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki isyanı ve açlık grevini sürdürmenin baskısı altında, zor ve karmaşık müzakereler neticesinde varılan anlaşmayla birtakım sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Anlaşmanın, İsrail hapishanelerinde Hareket üyesi tutuklulara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını ve onlara uygulanan tüm cezai tedbirlerin kaldırılmasını öngördüğü kaydedilen açıklamada, Filistinli tutukluların İslami Cihad Hareketinin cezaevlerindeki temsilini, yapısını ve örgütsel varlığını yeniden tesis etmek için cezaevleri idaresiyle anlaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca anlaşmanın, tek kişilik hücrelerde tecrit edilen Hareket mensuplarının buradan çıkarılarak normal koğuşlara dönüşünü ve kadın tutukluların yaşam koşullarının iyileştirilmesini içerdiği aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından Hareket mensuplarına uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak 13 Ekim'de süresiz açlık grevine başlamıştı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Gilboa Hapishanesi'ndeki firarın ardından İsrail hapishanelerinde tutuklulara yönelik ihlaller artmış, cezaevlerinde gerginlikler yaşanmaya başlamıştı.