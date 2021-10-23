Üye Girişi
Açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye kan nakli - Son Dakika

Açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye kan nakli

23.10.2021 16:58
Açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye kan nakli

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin doktoru Nikoloz Kipşidze, cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kan değerlerinden birinin kötüleştiğini belirterek kan nakli yapıldığını açıkladı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin doktoru Nikoloz Kipşidze, cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kan değerlerinden birinin kötüleştiğini belirterek kan nakli yapıldığını açıkladı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala gözaltına alınarak götürüldüğü cezaevinde 22 gün önce başlattığı açlık grevi sürdürüyor. Saakaşvili'nin kan değerlerinden birinin kötüleştiğini açıklayan doktoru Nikoloz Kipşidze, kan nakli yapıldığı duyurdu. Kipşidze, "Sakaşvili'nin kan değerlerinden biri kötüydü, bu yüzden hapishane doktorları ve bir acil ambulans ekibi kan naklinde bana yardım etti. Daha sonra durumu stabil hale geldi" dedi. Kipşidze, aynı durumun yeninden yaşanabileceğini ve hapishanedeki klinikte tedavinin zor olacağını belirterek Saakaşvili'nin hastaneye sevk edilmesi gerektiğini vurguladı. "Saakaşvili'nin durumu normal. Bugün zor bir durumdan çıkmayı başardık. Saakaşvili şimdi daha iyi, ama yarın daha da kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.

"Açlık grevini durdurmasını defalarca rica ettim"

Saakaşvili'nin Ukraynalı eşi Elizabeth Yasko da, "Saakaşvili'yi dördüncü kez ziyaret ediyorum. Bugün açlık grevinin 22. günü. Mihail her zamanki gibi sonuna kadar mücadelesine kararlı. Açlık grevini durdurmasını defalarca rica ettim, ama onun kararı aynı. Saakaşvili'nin sağlığı kötüye gidiyor ve bu çok açık. Üzgünüm, çünkü tehlikede olduğunu anlıyorum ve şimdiden kritik bir duruma yaklaşıyor" dedi.

Saakaşvili 2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Saakaşvili 1 Ekim'de Tiflis'te gözaltına alınmıştı

8 yıl sonra Gürcistan'a dönen Saakaşvili, Türkiye sınırda bulunan Batum kentinden video paylaşarak paylaşarak, "Sizleri çok özledim" ifadesini kullanmıştı. Saatler sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu. - RUSTAVİ

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye kan nakli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi? 16:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi? Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor 16:38 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı AIDS kaynaklı ölümleri aştı 16:00 ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı AIDS kaynaklı ölümleri aştı Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

Son Dakika Haberleri
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
16:02 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
2027 yılından geldiğini söyleyip, bir de video paylaştı: Tüm insanlık kıyamette yok olmuş 2027 yılından geldiğini söyleyip, bir de video paylaştı: Tüm insanlık kıyamette yok olmuş         
16:49
''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahısın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı ''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahısın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı         
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız         
16:39
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir         
15:59
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 17:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: Açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye kan nakli - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement