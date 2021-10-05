Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Çelik: Amacımız adada hayatı kolaylaştırmak - Son Dakika

ADALAR İlçesi'nden akülü araçların kaldırılmasıyle ilgili açıklama yapan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik, "Kesinlikle amacımız ada sakinlerinin hayatlarını zorlaştırmak değil, aksine kolaylaştırmaktır" dedi.

Adalar İlçesi'nde bugün itibariyle akülü araç kullanımı yasaklandı. Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik, akülü araçların Adalar İlçesi'nden kaldırılmasına ilişkin Adalar Belediyesi'nde basın açıklaması yaptı. Çelik, "Kesinlikle amacımız ada sakinlerinin hayatlarını zorlaştırmak değil, aksine kolaylaştırmaktır. Adalar'da geldiğimiz nokta şöyle tehlikeli bir nokta; 16 bin nüfuslu bir ilçe Adalar. 12 bin seçmen var. Biz bugün 8 ile 10 bin arasına ulaşmış akülü araçtan bahsediyoruz. Maksimum yol genişliği 4 metre olan Adalar İlçesi'nde bu trafik yoğunluğunun kaldırılamaz hale geldiğini herkes görebilir. Biz bir düzen ve kontrol altında akülü araç kullanımının devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

"Eski dönemde bizlere ücretle plakalar verildiği iddiası doğrudur" diyen Çelik, "Bunlar plaka tescil ücretidir. Bizden önceki yönetim döneminde verilmiştir. ve bu plakalar o dönemde hastaneden alınan heyet raporu ile verilmiştir" diye konuştu.

"İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK" Bundan sonraki süreçte UKOME'nin aldığı kararın çok net olduğunu söyleyen Çelik, "Bu konu için özellikle alt komisyon kuruldu. Vatandaş aracıyla olan ilgisinin ve ihtiyaç noktasını emniyete bildirecek. Emniyet başvuruyu alacak. Başvuru alt komisyonda değerlendirilecek. Komisyonda Adalar Belediyesi, İBB, emniyet ve zabıta kurumu yer alacak. Olumlu sonuç çıkması sonrası durum UKOME'ye bildirilecek. Bu konuyla ilgili zabıta ve polis denetimleri gerçekleştirilecek. İdari yaptırımlar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

